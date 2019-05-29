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Тилеку Токтогазиеву предложили должность замминистра

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- Бакыт Стамов
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Молодому предпринимателю Тилеку Токтогазиеву предложили пост заместителя Министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Свой ответ Токтогазиев намерен озвучить на теледебатах, которые, по его словам, пройдут сегодня на одном из отечественных телеканалов. Скорее всего речь идет о тех самых дебатах, на которые предприниматель накануне вызвал претендента на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбека Чодуева.

Последнего в свою очередь выдвинул премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Парламент же поддержал выбор главы правительства.

Сам же 30-летний Тилек Токтогазиев является самовыдвиженцем - что большая редкость для отечественной политики, но его кандидатуру не поддержал премьер-министр, сославшись на его молодость. Общественность, большая часть которой поддержала молодого бизнесмена, от таких слов осталась просто в недоумении.

Так, некоторые пользователи интернета напомнили главе кабмина про 26-летнего мэра Балыкчи, который прыгнул на место градоначальника с должности помощника полпреда правительства КР в Иссык-Кульской области. Разумеется, про опыт в управлении городом говорить не приходится.

Напомним, ранее комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту утвердил Эркинбека Чодуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Его кандидатуру представил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Окончательное решение будет принято на заседании парламента.


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URL: https://www.vb.kg/378609
Теги:
бизнес, назначение, Бишкек, Кыргызстан, активисты, Жогорку Кенеш, Минсельхоз, СМИ, Мухамметкалый Абулгазиев
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