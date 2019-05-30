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Народ не хочет кормить депутатов парламента

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- Екатерина Улитина
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Родители будут полностью оплачивать питание детей и уход за ними в детских садах. Принять соответствующие поправки в закон "О дошкольном образовании" предложил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

В справке обосновании он сообщает, что из полутора тысяч опрошенных родителей большинство (62%) готовы полностью оплачивать питание детей в детских садах.

− Расходы на питание детей разные, отдельные айыльные аймаки вообще не выделяют средства на питание, и родители полностью сами оплачивают. Нормы питания не пересматривались правительством с 2008 года, установленные в размере 18 сом в день или в расчете в месяц - 380 сом. Пилот показал, что родители платят сверх этой суммы дополнительно на питание, оснащение и доплаты к заработной плате работникам дошкольного учреждения, что является незаконным. Деньги поступают не на счет мэрии или айыл окмоту, а в создаваемые ДОО общественные объединения, что является условием для коррупции, - считает депутат.

Правозащитница Анара Дауталиева, которая много лет занимается вопросами питания в школах и детских садах, комментируя поправки для VB.KG, согласилась, что проблема, действительно, существует. Часто из-за нехватки финансирования дети если не голодают в буквальном смысле слова, то не получают необходимых для развития витаминов и полезных веществ.

- Рацион детей не пересматривался много лет, нет поправки на инфляцию. К примеру, в Бишкеке дети всего раз в неделю получают творог, йогурт и сыр, да и эти продукты разворовываются нечистыми на руку поставщиками, руководителями и сотрудниками детских садов. Бывает, дети месяцами не видят фрукты. Что с этим делать? Нужно пересматривать суммы, которые выделяют на питание, - уверена она.

В Кыргызстане депутаты на местном уровне определяют сумму, которую ежедневно тратят на питание дошколят. В Бишкеке – это 56 сомов на ребенка в день (сюда входит завтрак, обед, полдник и ужин). Сумму делят на два: половину оплачивают родители, вторую половину берут из городского бюджета.

- Я ранее говорила, что норму питания нужно повышать. Мы считали, если собирать дополнительно по 20 сомов с родителей, и еще 20 сомов из бюджета, проблема будет решена. Однако подход депутата, который намерен полностью взвалить все расходы на родителей – неправильный. Бюджетные деньги и так все время разворовывают, пусть чиновники умерят свои аппетиты и выделяют деньги хотя бы на питание детей, а не перекладывают выполнение своих обязанностей на плечи граждан, - заключила Дауталиева.

А в это время граждане в соцсетях предложили "урезать" выделяемые депутатам парламента пособия, в т.ч. на "осенние заготовки", и отдать их детям. Справедливо полагая, что парламентарии - большинство из которых крупные бизнесмены, и без своей зарплаты не пропадут.


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URL: https://www.vb.kg/378618
Теги:
дети, детский сад, законопроект, питание, Кыргызстан, Экмат Байбакпаев
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Комментарии
Гражданин
30.05.2019, 12:25

В год на парламент трятят 800 млн сомов. Депутаты и так богатые могут обойтись без зарплаты. Вот эти деньги могут отдать садикам детишкам. Из за не хватки витаминов у нас многие не могут размышлять

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Детсад
30.05.2019, 12:29

Чтобы понятнее было-проверьте ,что в сумках вечером несут работники детского сада. У меня под окном такой садик.  Каждый день одно и тоже.

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Считатель
30.05.2019, 13:06

Может этому урезать что то, а то толку от безмозглого никакого

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Мырза
30.05.2019, 13:10

Народу надо с каждой области по 3 депутата и то тех кто прошел огон и воду медные трубы,был сыт одет и накормлен,чтобы не воровал.Все министры и Премьер и Президент для такой маленькой страны хватит.Не надо плодить чиновников сейчас все можно единым центром в электронном виде сделать!!!!

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Наргиз
30.05.2019, 13:31

Разогнать этих депутатов все равно от них никакого толку и на эти деньги увеличивать количество садиков и повысить пенсию.

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6969
30.05.2019, 13:59

Постоянно звучит мнение что надо сократить количество депутатов, а кто нибудь задумывался зачем вообще нужен парламент??? Все равно делают то что скажет президент, за годы независимости парламент ни разу не пошел против воли президента, кто бы там ни сидел (акаев, бакиев и т.д.), так зачем они вообще нужны?

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Анти ЖК
30.05.2019, 13:59

120 дармоедов!

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Узник совести
30.05.2019, 15:15

Детям в день 18 сомов?! А зекам в день от 75 до 110 сом, в зависимости от здоровья. И то они считают это баландой, а многие из них считают «западло», в итоге тонны качественной еды, с мясом, отправляются на отход, в корм свиньям

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