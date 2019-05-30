Народ не хочет кормить депутатов парламента

Родители будут полностью оплачивать питание детей и уход за ними в детских садах. Принять соответствующие поправки в закон "О дошкольном образовании" предложил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

В справке обосновании он сообщает, что из полутора тысяч опрошенных родителей большинство (62%) готовы полностью оплачивать питание детей в детских садах.

− Расходы на питание детей разные, отдельные айыльные аймаки вообще не выделяют средства на питание, и родители полностью сами оплачивают. Нормы питания не пересматривались правительством с 2008 года, установленные в размере 18 сом в день или в расчете в месяц - 380 сом. Пилот показал, что родители платят сверх этой суммы дополнительно на питание, оснащение и доплаты к заработной плате работникам дошкольного учреждения, что является незаконным. Деньги поступают не на счет мэрии или айыл окмоту, а в создаваемые ДОО общественные объединения, что является условием для коррупции, - считает депутат.

Правозащитница Анара Дауталиева, которая много лет занимается вопросами питания в школах и детских садах, комментируя поправки для VB.KG, согласилась, что проблема, действительно, существует. Часто из-за нехватки финансирования дети если не голодают в буквальном смысле слова, то не получают необходимых для развития витаминов и полезных веществ.

- Рацион детей не пересматривался много лет, нет поправки на инфляцию. К примеру, в Бишкеке дети всего раз в неделю получают творог, йогурт и сыр, да и эти продукты разворовываются нечистыми на руку поставщиками, руководителями и сотрудниками детских садов. Бывает, дети месяцами не видят фрукты. Что с этим делать? Нужно пересматривать суммы, которые выделяют на питание, - уверена она.

В Кыргызстане депутаты на местном уровне определяют сумму, которую ежедневно тратят на питание дошколят. В Бишкеке – это 56 сомов на ребенка в день (сюда входит завтрак, обед, полдник и ужин). Сумму делят на два: половину оплачивают родители, вторую половину берут из городского бюджета.

- Я ранее говорила, что норму питания нужно повышать. Мы считали, если собирать дополнительно по 20 сомов с родителей, и еще 20 сомов из бюджета, проблема будет решена. Однако подход депутата, который намерен полностью взвалить все расходы на родителей – неправильный. Бюджетные деньги и так все время разворовывают, пусть чиновники умерят свои аппетиты и выделяют деньги хотя бы на питание детей, а не перекладывают выполнение своих обязанностей на плечи граждан, - заключила Дауталиева.

А в это время граждане в соцсетях предложили "урезать" выделяемые депутатам парламента пособия, в т.ч. на "осенние заготовки", и отдать их детям. Справедливо полагая, что парламентарии - большинство из которых крупные бизнесмены, и без своей зарплаты не пропадут.