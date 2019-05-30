По делу Батукаева задержали прокурора. Или нет?

В главном надзорном органе опровергли информацию СМИ о задержании представителя прокуратуры, который присутствовал на суде 9 апреля 2013 года в Нарынском городском суде по делу Азиза Батукаева. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ГП КР.

По данным ведомства, такой информации у них пока нет.

Также и в МВД не подтвердили слухи об аресте прокурора.

Между тем, собственный источник в силовых структурах сообщил VB.KG, что представителя прокуратуры действительно вызывали на допрос в МВД, но по какой-то причине это держат в секрете.

- Так что я вполне допускаю, что его могли на какое-то время задержать, - сказал он.

Отметим, ранее одно из отечественных изданий govori.tv со ссылкой также на собственные источники сообщило, что по делу освобождения вора в законе Азиза Батукаева задержан прокурор, и что эта информация держится в секрете.

О каком именно сотруднике прокуратуры идет речь - пока неизвестно, но накануне экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил VB.KG, что согласно его расследованию "единственным порядочным сотрудником в главном надзорном органе оказался Аймамбетов, который писал руководству о том, что решение суда об освобождении Батукаева необходимо обжаловать. Тогда замгенпрокурора Людмила Усманова не приняла его прошение во внимание, что свидетельствует о ее однозначной позиции по этому процессу".

Напомним, кримавторитет Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны. В 2019 году расследование возобновили. По данному делу задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.