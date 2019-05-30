Кто из прокуроров отправится за решетку по делу Батукаева?

Бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, которому суд запретил покидать страну, не участвовал на судебном процессе по освобождению Батукаева. Вместо него его помощник Жуматаев на суде ходатайствовал о досрочном освобождении криминального авторитета

Стало известно имя сотрудника прокуратуры, которого, как ранее сообщалось, привлекли по делу незаконного освобождения Батукаева. Им оказался бывший прокурор по надзору за законностью в исправительных учреждениях, а ныне заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев.

Вчера Первомайский районный суд Бишкека запретил ему покидать страну. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

По данным ведомства, такая мера пресечения будет действовать до 26 июня этого года.

Отметим, в 2013 году Майрамбек Акматалиев занимал должность спецпрокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях.

После скандала с освобождением кримавторитета в 2013 году члены депутатской комиссии по расследованию законности освобождения Азиза Батукаева выяснили, что спецпрокурор в обстановке секретности посещал заключенного Азиза Батукаева в Нарынском СИЗО перед его освобождением.

На самом же судебном процессе по досрочному освобождению Батукаева Акматалиев не участвовал, взяв перед этим больничный. Вместо него его помощник Кубат Жуматаев на суде ходатайствовал о досрочном освобождении кримавторитета.

Отправится ли кто-нибудь из этих сотрудников прокуратуры за решетку?

Напомним, кримавторитет Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны. В 2019 году расследование возобновили. По данному делу задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.