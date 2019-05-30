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Кто из прокуроров отправится за решетку по делу Батукаева?

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- Бакыт Стамов
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Бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, которому суд запретил покидать страну, не участвовал на судебном процессе по освобождению Батукаева. Вместо него его помощник Жуматаев на суде ходатайствовал о досрочном освобождении криминального авторитета

Стало известно имя сотрудника прокуратуры, которого, как ранее сообщалось, привлекли по делу незаконного освобождения Батукаева. Им оказался бывший прокурор по надзору за законностью в исправительных учреждениях, а ныне заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев.

Вчера Первомайский районный суд Бишкека запретил ему покидать страну. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

По данным ведомства, такая мера пресечения будет действовать до 26 июня этого года.

Отметим, в 2013 году Майрамбек Акматалиев занимал должность спецпрокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях.

После скандала с освобождением кримавторитета в 2013 году члены депутатской комиссии по расследованию законности освобождения Азиза Батукаева выяснили, что спецпрокурор в обстановке секретности посещал заключенного Азиза Батукаева в Нарынском СИЗО перед его освобождением.

На самом же судебном процессе по досрочному освобождению Батукаева Акматалиев не участвовал, взяв перед этим больничный. Вместо него его помощник Кубат Жуматаев на суде ходатайствовал о досрочном освобождении кримавторитета.

Отправится ли кто-нибудь из этих сотрудников прокуратуры за решетку?

Напомним, кримавторитет Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны. В 2019 году расследование возобновили. По данному делу задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.


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URL: https://www.vb.kg/378635
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан, следствие, скандал, криминал, прокуратура, Азиз Батукаев
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