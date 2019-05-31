Азиз Суракматов потребовал наказать виновных в гибели ребёнка

Мэр Бишкека Азиз Суракматов и прокурор города Темирбек Бекмаматов провели координационное совещание правоохранительных органов города по профилактике правонарушений, а также правоохранительных, фискальных и других органов по вопросам противодействия коррупции.

На повестке значилось: проведенная работа по борьбе с преступностью среди Детей и насилия в отношении них за 1 квартал этого года, работа правоохранительных органов в части регистрации в едином реестре преступлений и проступков согласно законодательству КР и общественно-политическая ситуация в столице.

За 1 квартал текущего года снизилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними со 102 до 58, при этом возросли преступления против собственности с 0 до 7 и мошенничество с 4 до 6. Больше всего подростки совершают кражи и грабежи. В отношении несовершеннолетних совершено 295 преступлений.

По столице в ЕРПП зарегистрировано 197 преступлений и 108 проступков. Установлено, что 63 подростка совершили различные преступления, а в отношении Детей 184 преступления и проступка.

Выслушав доклады и отчеты, мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства по гибели школьника, а также тщательного разбора ситуации и принять незамедлительные меры по недопущению таких трагедий впредь.

В свою очередь руководитель аппарата столичного муниципалитета Балбак Тулобаев выступил с предложением о применении дисциплинарного взыскания в отношении вице-мэра Бишкека Татьяны Кузнецовой, начальника управления образования Сауле Мейрмановой, заместителя акима Первомайского акимиата по социальным вопросам и начальника районного центра образования. А также рассмотреть на соответствие занимаемой должности директором средней школы №48, участковым милиционером и инспектором по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района. О принятых решениях будет сообщено дополнительно.