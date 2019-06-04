Матраимов нашелся. Выяснилось, чем он занимается

Экс-заместитель Таможенной службы КР Райымбек Матраимов находится в Кыргызстане. Об этом редакции VB.KG сообщил лидер политического движения "Куч биримдиги" и экс-депутат Ошского горкенеша Шайлообек Атазов. Он же, напомним, в настоящий момент работает тренером в одном из столичных спортклубов, президентом которой является Матраимов.

По словам Атазова, только недавно Райымбек Матраимов был в Оше, а потом приехал в Бишкек.

- Насколько я знаю, он и сейчас находится в Бишкеке, где продолжает заниматься бизнесом и семейными делами. Более того, он продолжает оказывать помощь талантливым спортсменам. Вот скоро пройдут отборочные турниры на летнюю олимпиаду следующего года и Райымбек Исмаилович намерен профинансировать поездки наших спортсменов. В частности, будет оказана поддержка представителям бокса, дзюдо, волейбола и так далее, - пояснил он.

Напомним, ранее источники в ГКНБ сообщили VB.KG, что экс-заместитель Таможенной службы КР Райымбек Матраимов возможно покинул страну.

Поводом к подобным разговорам послужило недавнее журналистское расследование "Азаттыка", в котором говорится о многомиллионных денежных переводах из Кыргызстана за рубеж, которые они косвенно связали с семьей Матраимовых. Также они вышли на некоторых грузоперевозчиков, которые заявили, что один из братьев Матраимовых - Руслан, является куратором КПП "Достук" и монополизировал перевозочный бизнес.