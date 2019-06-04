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Матраимов нашелся. Выяснилось, чем он занимается

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- Бакыт Стамов
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Экс-заместитель Таможенной службы КР Райымбек Матраимов находится в Кыргызстане. Об этом редакции VB.KG сообщил лидер политического движения "Куч биримдиги" и экс-депутат Ошского горкенеша Шайлообек Атазов. Он же, напомним, в настоящий момент работает тренером в одном из столичных спортклубов, президентом которой является Матраимов.

По словам Атазова, только недавно Райымбек Матраимов был в Оше, а потом приехал в Бишкек.

- Насколько я знаю, он и сейчас находится в Бишкеке, где продолжает заниматься бизнесом и семейными делами. Более того, он продолжает оказывать помощь талантливым спортсменам. Вот скоро пройдут отборочные турниры на летнюю олимпиаду следующего года и Райымбек Исмаилович намерен профинансировать поездки наших спортсменов. В частности, будет оказана поддержка представителям бокса, дзюдо, волейбола и так далее, - пояснил он.

Напомним, ранее источники в ГКНБ сообщили VB.KG, что экс-заместитель Таможенной службы КР Райымбек Матраимов возможно покинул страну.

Поводом к подобным разговорам послужило недавнее журналистское расследование "Азаттыка", в котором говорится о многомиллионных денежных переводах из Кыргызстана за рубеж, которые они косвенно связали с семьей Матраимовых. Также они вышли на некоторых грузоперевозчиков, которые заявили, что один из братьев Матраимовых - Руслан, является куратором КПП "Достук" и монополизировал перевозочный бизнес.


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URL: https://www.vb.kg/378740
Теги:
Олимпийские игры, спорт, Бишкек, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, таможня, скандал, журналисты
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Комментарии
Медер
04.06.2019, 13:43

хотя и украденные деньги тратит для спортсменов в отличии от Атамбаева  

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Нурбек
04.06.2019, 14:04

Правоохранительные органы срочно задерживайте его, пока он не сбежал 

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Рома
04.06.2019, 14:17

Вот и ладненько. Слово теперь за правоохранительными органами особенно Акс СНб.

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Ильгиз
04.06.2019, 14:17

Все воры независимо помогает народу или нет должны сидеть в тюрме.

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Райым
04.06.2019, 14:23

Не дождетесь моего исчезновения, господа

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Бакыт
04.06.2019, 14:35

Видимо он крадет миллионы чтобы отдать нуждающимся копейки, Робин гуд из-тебя не получиться. Думаю таким образом семья Матраимовых искупает вину перед Аллахом, или отмывает деньги через спорт школу. 

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АША
04.06.2019, 15:00

Райым

Не дождетесь моего исчезновения, господа

Зачем исчезать? Не надо. В камере у всех на виду сиди.

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Алина
04.06.2019, 15:24

За такие суммы только РАССТРЕЛ.

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Матраимов
04.06.2019, 15:39

я делаю всё, чтобы мои дети шиковали по жизненно

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3 сезон
04.06.2019, 15:55

Всем спасибо, было очень интересно. Райым миллион. жду новых серии, очень увлекательно. 

сюжет один грамотно ворует, другие разоблачают.

Вы-мы так и без государство останемся. Просто начните работать пожалуйста! Эй вы там на верху!!!!!!! алоооо 

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