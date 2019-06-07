Экс-директора центра для детей Петрушевского арестовали сотрудники ГКНБ

Бывший директор Бишкекского центра реабилитации детей и подростков Алексей Петрушевский задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

6 июня Алексея Петрушевского вызвали на допрос в ГКНБ, спустя 4 часа его задержали и доставили в ИВС СИЗО ГКНБ. В ближайшее время суд рассмотрит его меру пресечения на время следствия.

Алексей Петрушевский много лет возглавлял центр для реабилитации детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Его поддерживают сотни воспитанников, однако их наставник неоднократно оказывался в центре скандалов. Его обвиняли в торговле детьми, домогательствах и финансовых нарушениях. Эти подозрения не подтверждались. В марте 2019 года городские власти уволили Петрушевского с поста и рассматривают вопрос закрытия реабилитационного центра.