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Экс-директора центра для детей Петрушевского арестовали сотрудники ГКНБ

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- Екатерина Улитина
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Бывший директор Бишкекского центра реабилитации детей и подростков Алексей Петрушевский задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

6 июня Алексея Петрушевского вызвали на допрос в ГКНБ, спустя 4 часа его задержали и доставили в ИВС СИЗО ГКНБ. В ближайшее время суд рассмотрит его меру пресечения на время следствия.

Алексей Петрушевский много лет возглавлял центр для реабилитации детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Его поддерживают сотни воспитанников, однако их наставник неоднократно оказывался в центре скандалов. Его обвиняли в торговле детьми, домогательствах и финансовых нарушениях. Эти подозрения не подтверждались. В марте 2019 года городские власти уволили Петрушевского с поста и рассматривают вопрос закрытия реабилитационного центра.


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URL: https://www.vb.kg/378859
Теги:
Алексей Петрушевский, ГКНБ, злоупотребление, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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