Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане

Во время выборов несколько тысяч человек вышли на несанкционированные акции протеста

Накануне в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По предварительным данным, озвученным ОО "Общественное мнение" в голосовании лидирует кандидат от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 70, 13% голосов.

На втором месте по числу голосов Амиржан Косанов с 15,39%. Третье место занял кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева – 5, 32%.

Тем временем, 9 июня, в Алматы и Нур-Султане прошли протесты граждан, которые считают, что выборы проходят с нарушениями. По данным казахстанских СМИ, задержаны около 500 участников несанкционированных митингов, в том числе журналисты и активисты. Портал NUR.KZ сообщает, что во время столкновений пострадали три сотрудника правопорядка.

Напомним, президентские выборы в Казахстане были назначены после добровольного ухода с поста Нурсултана Назарбаева