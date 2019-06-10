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Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане

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- Екатерина Улитина
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Во время выборов несколько тысяч человек вышли на несанкционированные акции протеста

Накануне в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По предварительным данным, озвученным ОО "Общественное мнение" в голосовании лидирует кандидат от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 70, 13% голосов.

На втором месте по числу голосов Амиржан Косанов с 15,39%. Третье место занял кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева – 5, 32%.

Тем временем, 9 июня, в Алматы и Нур-Султане прошли протесты граждан, которые считают, что выборы проходят с нарушениями. По данным казахстанских СМИ, задержаны около 500 участников несанкционированных митингов, в том числе журналисты и активисты. Портал NUR.KZ сообщает, что во время столкновений пострадали три сотрудника правопорядка.

Напомним, президентские выборы в Казахстане были назначены после добровольного ухода с поста Нурсултана Назарбаева


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URL: https://www.vb.kg/378889
Теги:
выборы, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
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