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Милиция ищет участников массовой драки в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники ГУВД Бишкека ведут поиски участников массовой драки в Бишкеке. Видеозапись стычки распространяется в социальных сетях.

По данному факту проводится проверка, он зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по ст.266 ч.2 УК Кыргызской Республики. Инцидент произошёл на парковочных местах возле одного из увеселительных заведений в 3 микрорайоне столицы, никто в службу 102 и в милицию не обращался, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В настоящее время ведутся поисковые и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта.


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URL: https://www.vb.kg/378891
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, Кыргызстан, массовая драка
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