Милиция ищет участников массовой драки в Бишкеке

Сотрудники ГУВД Бишкека ведут поиски участников массовой драки в Бишкеке. Видеозапись стычки распространяется в социальных сетях.

По данному факту проводится проверка, он зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по ст.266 ч.2 УК Кыргызской Республики. Инцидент произошёл на парковочных местах возле одного из увеселительных заведений в 3 микрорайоне столицы, никто в службу 102 и в милицию не обращался, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В настоящее время ведутся поисковые и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта.