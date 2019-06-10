Кто ответит за травмы детей из-за перевернувшегося батута в Балыкчы?

На Иссык-Куле в Балыкчы 9 июня из-за ветра перевернулся детский батут. Пострадали четыре ребенка, были госпитализированы двое. Девочка трех лет в тяжелом состоянии, у нее ушиб головного мозга. Она находится в реанимации. Ее пятилетняя сестра получила закрытый перелом ноги.

Инцидент произошел примерно в 12.00 часов в микрорайоне города Балыкчы "Сон-Куль".

Как сообщили VB.KG в пресс-службе МВД КР, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. Назначены все необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. Милицией будет дана оценка действиям владельцев детского батута.

Напомним, подобный случай произошел в Казахстане 25 мая. В центральном парке Караганды перевернулся батут, погиб 12-летний мальчик, еще двое детей получили переломы. Причиной трагедии также стали плохие погодные условия. Один из владельцев аттракциона арестован.