В Бишкеке "Хонда Аккорд" влетела в информационный щит на АЗС

В Бишкеке ночью водитель "Хонды Аккорд" влетел в информационный щит на АЗС "Газпром". Пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

10 июня примерно в 1:30 часов 27-летний водитель М.А., управляя автомашиной марки "Хонда Аккорд", двигался по улице А.Токомбаева в западном направлении и на пересечении улицы Сухэ-Батора совершил наезд на щитовой столб АЗС "Газпром".

В результате ДТП 43-летний пострадавший А.А. обратился в больницу ГКБ-4.

Машина сильно искорёжена, она водворена на штрафстоянку.

Собранные материалы переданы в СС ГУВД города Бишкек.