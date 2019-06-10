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В Бишкеке "Хонда Аккорд" влетела в информационный щит на АЗС

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- Оксана Гут
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В Бишкеке ночью водитель "Хонды Аккорд" влетел в информационный щит на АЗС "Газпром". Пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

10 июня примерно в 1:30 часов 27-летний водитель М.А., управляя автомашиной марки "Хонда Аккорд", двигался по улице А.Токомбаева в западном направлении и на пересечении улицы Сухэ-Батора совершил наезд на щитовой столб АЗС "Газпром".

В результате ДТП 43-летний пострадавший А.А. обратился в больницу ГКБ-4.

Машина сильно искорёжена, она водворена на штрафстоянку.

Собранные материалы переданы в СС ГУВД города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/378896
Теги:
ДТП, АЗС, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, пострадавшие, больница
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