"БМВ", столкнувшись с "Хондой", сбила пешехода и врезалась в столб

В Бишкеке "БМВ" столкнулся с "Хондой Аккорд" после чего сбил пешехода и врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

ДТП произошло 2 июня примерно в 22:05 часов на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии.

30-летний К.И. водитель автомашины марки "Хонда Аккорд" двигался по проспекту Чуй с востока на запад и на пересечении бульвара Молодой Гвардии, совершая левый поворот, столкнулся с автомашиной марки "БМВ", которая двигалась с запада на восток.

После столкновения автомашина марки "БМВ" совершила наезд на пешехода и наезд на препятствие.

В результате водитель и пассажир автомашины "БМВ" были доставлены в больницу на карете скорой помощи.

Обе машины водворены на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в СС ГУВД города Бишкек.