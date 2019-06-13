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17-летняя кыргызстанка выпала с окна 9 этажа и осталась жива

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- Оксана Гут
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В Петербурге 17-летняя кыргызстанка выжила после падения с 9-го этажа. Об этом сообщают российские СМИ.

Несчастный случай произошел в Пушкинском районе города вечером 11 июня. Как выяснилось, 17-летняя девушка, приехавшая в Петербург учиться, мыла окна и оступилась. Очевидцы вызвали "Скорую помощь". На момент падения девушка находилась в квартире одна, но известно, что в этой квартире она проживает с матерью и старшей сестрой.

В тяжелейшем состоянии кыргызстанку увезли в больницу. У нее переломано множество костей, повреждены мозг и внутренние органы. Как пишут СМИ с ссылкой на врачей, это чудо, что девушка после падения осталась жива. Сейчас медики борются за ее жизнь.

По данному факту полиция начала проверку.


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URL: https://www.vb.kg/378997
Теги:
миграция, несчастный случай, Россия, Кыргызстан, пострадавшие, скорая помощь
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