17-летняя кыргызстанка выпала с окна 9 этажа и осталась жива

В Петербурге 17-летняя кыргызстанка выжила после падения с 9-го этажа. Об этом сообщают российские СМИ.

Несчастный случай произошел в Пушкинском районе города вечером 11 июня. Как выяснилось, 17-летняя девушка, приехавшая в Петербург учиться, мыла окна и оступилась. Очевидцы вызвали "Скорую помощь". На момент падения девушка находилась в квартире одна, но известно, что в этой квартире она проживает с матерью и старшей сестрой.

В тяжелейшем состоянии кыргызстанку увезли в больницу. У нее переломано множество костей, повреждены мозг и внутренние органы. Как пишут СМИ с ссылкой на врачей, это чудо, что девушка после падения осталась жива. Сейчас медики борются за ее жизнь.

По данному факту полиция начала проверку.