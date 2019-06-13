Депутат Кожобек Рыспаев разъяснил термин "элита"

Депутат Кожобек Рыспаев прокомментировал и разъяснил общественности термин "элита", которым он вчера на заседании парламента назвал всех депутатов Жогорку Кенеша. Своим мнением он поделился в интервью govori.tv.

По его словам, самого себя он не называл "элитой"

- Я не сказал, что сам отношусь к элите. Я сказал, что в стенах парламента сидит политическая элита. Об этом даже написано в Википедии: "Политическая элита - привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвует в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти. К политической элите относят лиц, принадлежащий к так называемому высшему классу и осуществляющих власть в обществе. В состав политической элиты входят люди, обладающие верховно-политической властью в государственных и партийных институтах". В конце 19 века в политическую науку этот термин ввел французский ученый Сорель. Я всего лишь имел в виду это понятие, но перед богом мы все равны, - пояснил он.

Напомним, в парламенте депутат Кожобек Рыспаев назвал себя и своих коллег "элитой народа". Это выражение парламентария вызвала немало критики в его адрес со стороны многих кыргызстанцев.