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Депутат Кожобек Рыспаев разъяснил термин "элита"

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- Бакыт Стамов
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Депутат Кожобек Рыспаев прокомментировал и разъяснил общественности термин "элита", которым он вчера на заседании парламента назвал всех депутатов Жогорку Кенеша. Своим мнением он поделился в интервью govori.tv.

По его словам, самого себя он не называл "элитой"

- Я не сказал, что сам отношусь к элите. Я сказал, что в стенах парламента сидит политическая элита. Об этом даже написано в Википедии: "Политическая элита - привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвует в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти. К политической элите относят лиц, принадлежащий к так называемому высшему классу и осуществляющих власть в обществе. В состав политической элиты входят люди, обладающие верховно-политической властью в государственных и партийных институтах". В конце 19 века в политическую науку этот термин ввел французский ученый Сорель. Я всего лишь имел в виду это понятие, но перед богом мы все равны, - пояснил он.

Напомним, в парламенте депутат Кожобек Рыспаев назвал себя и своих коллег "элитой народа". Это выражение парламентария вызвала немало критики в его адрес со стороны многих кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/379010
Теги:
Кожобек Рыспаев, социальные сети, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, скандал
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Комментарии
Али
13.06.2019, 14:43

Да,ты не элита, а свин та.

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Чымчик
13.06.2019, 14:50

Ну теперь будет оправдываться. Слово не воробей выпустишь не поймаещь

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Анвар
13.06.2019, 14:50

Оы посмотри на себя, Кожа, тебя как будто кормили на убой. Ты вызываешь своим уже видом отвращение, а интеллектом тем паче.

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Нуржан
13.06.2019, 14:59

Анекдот:

У депутата ЖК КР комиссия спрашивает:

- Скажите, а зачем Вам ноги?

- Ну как зачем!? Я же на них носки и туфли надеваю!

- Скажите, а зачем Вам руки?

- Ну как зачем!? Я же ими голову чешу и в носу ковыряюсь!

- Скажите, а зачем Вам голова?

- Ну как зачем!? Я же руками ее чешу! Ааа, да, я ещё в нее ем!

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Чуйский
13.06.2019, 15:15

Мырк-он и в Африке мырк

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Демократик машаяк
13.06.2019, 15:15

Какой народ такая и его элита. 

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реал
13.06.2019, 15:25

только Быдло может сказать что он илита

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Дочь комбайнера
13.06.2019, 15:26

Мой брат очень переборщил с самооценкой.  Как можно назвать людей с низким  интеллектом-элитами? Ну и возомнили себя парламентарии, с такими "илитами" мы совсем потеряем нашу Родину. И пусть не обижаются, когда их называют чимкириками.

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