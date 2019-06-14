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Президент Кыргызстана встретился с премьер-министром Пакистана

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 13 июня встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран Ханом, прибывшего в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

Обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, в том числе в рамках международных организаций.

Сооронбай Жээнбеков и Имран Хан отметили важность активизации отношений между Кыргызстаном и Пакистаном в различных сферах и наметили приоритетные направления взаимодействия стран на перспективу.


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URL: https://www.vb.kg/379033
Теги:
Пакистан, сотрудничество, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, ШОС
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