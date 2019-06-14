О чем говорили главы государств Кыргызстана и Афганистана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 13 июня встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашраф Гани, прибывшего в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

На встрече были обсуждены меры по углублению взаимодействия между Кыргызстаном и Афганистаном, актуальные темы совместной повестки, в том числе и сотрудничество в энергосекторе в рамках проекта CASA-1000.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что поддерживает усилия президента Афганистана по укреплению безопасности в стране.

В этих целях кыргызской стороной успешно организовано очередное заседание рабочей группы "ШОС-Афганистан", прошедшей 19 апреля 2019 года в Бишкеке, в рамках чего была утверждена "Дорожная карта дальнейших действий".

Сооронбай Жээнбеков и Мохаммад Ашраф Гани выразили взаимную готовность к продолжению активного политического диалога на всех уровнях.