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Жээнбеков предложил ШОС вместе бороться с экономическими преступлениями

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- Екатерина Улитина
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Создать в рамках ШОС орган для борьбы с экономическими преступлениями, предложил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Свое заявление глава государства сделал во время заседания в расширенном составе саммита глав государств стран ШОС.

- Экономические преступления носят транснациональный характер и тесно связаны с наркоторговлей, торговлей оружием и отмыванием доходов, добытых преступным путем. Они представляют угрозу для безопасности государств. Кыргызская сторона предлагает создать орган ШОС для борьбы с экономическими преступлениями, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, президент Кыргызстана отметил, что Шанхайская организация достигла успехов в урегулировании напряженной ситуации в Афганистане.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит саммит ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/379046
Теги:
президент, преступление, Кыргызстан, экономика, Сооронбай Жээнбеков, ШОС
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