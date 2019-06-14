Жээнбеков предложил ШОС вместе бороться с экономическими преступлениями

Создать в рамках ШОС орган для борьбы с экономическими преступлениями, предложил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Свое заявление глава государства сделал во время заседания в расширенном составе саммита глав государств стран ШОС.

- Экономические преступления носят транснациональный характер и тесно связаны с наркоторговлей, торговлей оружием и отмыванием доходов, добытых преступным путем. Они представляют угрозу для безопасности государств. Кыргызская сторона предлагает создать орган ШОС для борьбы с экономическими преступлениями, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, президент Кыргызстана отметил, что Шанхайская организация достигла успехов в урегулировании напряженной ситуации в Афганистане.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит саммит ШОС.