Конгантиев предложил вывести все АЗС за пределы Бишкека

Сегодня, 14 июня, постоянная комиссия по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша обсудила вопрос о работе АЗС в столице.

В ходе заседания представитель Госэкотехинспекции сообщил, что в Бишкеке находятся 98 автозаправочных станций, две из них не работают. В частности, те, что на пересечении проспекта Айтматова и Южной магистрали, и улиц Садыкова/Тоголок Молдо.

Также стало известно, что в марте инспекторы Госэкотехинспекции провели проверку. По итогам которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности на 33 АЗС. Восемь из них находятся в недопустимой близости к многоэтажным жилым домам.

Депутат Кубанычбек Конгантиев предложил вывести все автозаправочные станции за пределы города. Он заявил, что еще два года назад были выявлены проблемные АЗС и их список направлялся в мэрию. Однако, разрешение на эксплуатацию им были продлены.

- Если они не сегодня-завтра взорвутся? Вы представляете какая может быть техногенная катастрофа? Или будем ждать, когда это произойдет, а потом искать виновных? АЗС в столице – это болезненный вопрос, который давно пора решать. И те люди, которые бездействуют, которые виноваты в продлении работы проблемных автозаправок, должны понести ответственность, - заявил Конгантиев.

Депутат призвал коллег вынести этот вопрос на сессию, запланированную на конец июня. Члены комитета его поддержали.

Но прежде, как отметили VB.KG в пресс-службе БГК, Кубанычбек Конгантиев должен заручиться поддержкой остальных депутатов, выступив с инициативой на президиуме, где утверждается повестка дня столичного кенеша.