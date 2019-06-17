Следствие в отношении Икрамжана Илмиянова окончено

Главным следственным управлением ГКНБ Кыргызской Республики завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения денежными средствами в сумме 150 тысяч долларов США обманным путем со стороны экс-советника президента Икрамжана Илмиянова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, по результатам расследования 10 июня 2019 года Икрамжан Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК Кыргызской Республики, после чего подозреваемому объявлено об окончании следствия.

В настоящее время подозреваемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.