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Следствие в отношении Икрамжана Илмиянова окончено

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- Бакыт Стамов
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Главным следственным управлением ГКНБ Кыргызской Республики завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения денежными средствами в сумме 150 тысяч долларов США обманным путем со стороны экс-советника президента Икрамжана Илмиянова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, по результатам расследования 10 июня 2019 года Икрамжан Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК Кыргызской Республики, после чего подозреваемому объявлено об окончании следствия.

В настоящее время подозреваемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.


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URL: https://www.vb.kg/379072
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Комментарии
Рита
17.06.2019, 09:59

Шоопур Атамбаева позор! 

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Идрис
17.06.2019, 10:01

Остается ждать, когда Шумахеру дадут реальный срок и конфискуют имущество. Как же ты Шумахер без своего патрона будешь держаться? Атамбаев ведь дома выпевает коньяк, когда ты на нарах.

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Эдил
17.06.2019, 10:12

Грязное жирное пятно на всем президентском сроке Атамбаева - деятельность этого товарища

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