Суд по делу экс-мэров. Адвокат просит прекратить одно из уголовных дел

Сегодня в Ленинском суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовных дел в отношение экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Кроме них в качестве подсудимых в деле проходит еще 12 человек.

Адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев ходатайствовал о прекращении уголовного дела по продаже пансионата "Солнечный берег".

По его словам, во время продажи пансионата Ибраимов не занимал пост директора ОАО ТНК "Дастан".

- Следствие инкриминирует Ибраимову присвоение или растрату имущества, использование служебного положения и злоупотребление положением. Продажа пансионата состоялась без Ибраимова. Руководителем был Юрий Васильев. Ибраимов не работал уже в это время в ОАО, - пояснил адвокат.

В свою очередь экс-мэр Албек Ибраимов отметил, что человек, который совершил эту сделку, признал вину.

- Ущерб был 152 млн сомов. В процессе следствия выяснилось, что появился третий покупатель. Он признает, что этот пансионат купил за 82 млн. Он восстановил эти деньги. Есть согласие акционеров. Я в это время даже не был на должности, - сказал Ибраимов.

Суд отклонил требование адвоката.

Напомним, Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов проходят обвиняемыми по делу о строительстве школы в Бишкеке на деньги гранта китайской компании ТВЕА. Кроме того, рассматриваются преступления, которые по мнению следствия, совершил Албек Ибраимов во время руководства заводом ТНК "Дастан".