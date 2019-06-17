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Суд по делу экс-мэров. Адвокат просит прекратить одно из уголовных дел

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- Екатерина Улитина
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Сегодня в Ленинском суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовных дел в отношение экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Кроме них в качестве подсудимых в деле проходит еще 12 человек.

Адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев ходатайствовал о прекращении уголовного дела по продаже пансионата "Солнечный берег".

По его словам, во время продажи пансионата Ибраимов не занимал пост директора ОАО ТНК "Дастан".

- Следствие инкриминирует Ибраимову присвоение или растрату имущества, использование служебного положения и злоупотребление положением. Продажа пансионата состоялась без Ибраимова. Руководителем был Юрий Васильев. Ибраимов не работал уже в это время в ОАО, - пояснил адвокат.

В свою очередь экс-мэр Албек Ибраимов отметил, что человек, который совершил эту сделку, признал вину.

- Ущерб был 152 млн сомов. В процессе следствия выяснилось, что появился третий покупатель. Он признает, что этот пансионат купил за 82 млн. Он восстановил эти деньги. Есть согласие акционеров. Я в это время даже не был на должности, - сказал Ибраимов.

Суд отклонил требование адвоката.

Напомним, Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов проходят обвиняемыми по делу о строительстве школы в Бишкеке на деньги гранта китайской компании ТВЕА. Кроме того, рассматриваются преступления, которые по мнению следствия, совершил Албек Ибраимов во время руководства заводом ТНК "Дастан".


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URL: https://www.vb.kg/379078
Теги:
Кубанычбек Кулматов, суд, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, мэр, уголовное дело
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