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В селе Чалдовар пятеро парней попали в больницу в результате массовой драки

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- Оксана Гут
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Сотрудники милиции ОВД Панфиловского района задержали организаторов драки в селе Чалдовар. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

16 июня примерно в 1:50 часов в дежурную часть ОВД Панфиловского района поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении нескольких несовершеннолетних лиц с различными телесными повреждениями.

На место сразу был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Где сотрудниками милиции были установлены личности пострадавших, ими оказались 18-летний К.А., 17-летний А.Н., 17-летний А.А., 18-летний К.Н., и 18-летний А.С. Все они жители села Чалдовар Панфиловского района.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что 16 июня примерно в 00:30 часов между несколькими молодыми ребятами произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в результате чего последние получили различные телесные повреждения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 266 (Хулиганство) и статьей 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В рамках досудебного производства Следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения. Назначены соответствующие экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили круг лиц, участвовавших в происшествии, которые были доставлены в ОВД района для выяснения всех обстоятельств. В результате были выявлены организаторы драки, ими оказались 19-летние гр. Т.Б. и Б.Д. Они водворены в ИВС.

По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/379112
Теги:
ГУВД, уголовная ответственность, хулиганство, Чуйская область, драка, Кыргызстан, пострадавшие, больница, массовая драка
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