Атамбаев не собирается бежать из Кыргызстана

Экс-президент Алмазбек Атамбаев не собирается бежать из страны. Об этом на пресс-конференции СДПК заявила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

- Идут слухи, что Атамбаев собирается бежать из страны. Я хочу опровергнуть их. Наоборот, последние 1,5 года идут попытки вынудить Атамбаева уехать из страны, чтобы говорить о нем как о беглом президенте. Этого не будет! Он из Кыргызстана никуда не уедет, и в ближайшее время никаких поездок он не планирует. Сегодня он здесь, на рабочем месте, - сказала Кундуз Джолдубаева.

Представители СДПК назвали работу депутатской комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева неприкосновенности фикцией и заказным шоу. Сторонники экс-президента ожидают, что представителя Алмазбека Атамбаева пригласят в Жогорку Кенеш до того, как вынесут окончательное решение.

Напомним, в парламенте работает комиссия по рассмотрению действий Алмазбека Атамбаева в те годы, когда он занимал президентский пост. Представители правоохранительных органов заявили, что бывший президент может быть замешан в преступлениях при модернизации ТЭЦ Бишкека, строительстве ЛЭП Датка-Кемин и так далее.