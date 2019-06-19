Верховный суд пересмотрит дело Омурбека Текебаева

Верховный суд КР пересмотрит уголовное дело лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом редакции VB.KG сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, судебное заседание назначено на 16 июля этого года.

- Существуют доказательства, которые полностью опровергают предъявленное обвинение в коррупции Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову, - сказала Токтакунова.

Напомним, ранее адвокат Таалайгуль Токтакунова сообщила VB.KG про какие вновь открывшиеся обстоятельства идет речь, которые, по ее словам, должны полностью доказать невиновность ее подзащитного.

- Первый вопрос, на который мы получили ответ, встречался ли на самом деле Леонид Маевский с Текебаевым 13 мая 2010 года в 306 кабинете Дома правительства, как говорится в приговоре суда. Если раньше мы от управделами президента не могли добиться ответа, то теперь мы получили точную информацию, что в тот период в этом кабинете работал первый заместитель председателя Временного правительства Алмазбек Атамбаев. Кроме этого, нами оспаривается факт пребывания Маевского в Бишкеке в тот день. В суде было представлено подтверждающее письмо от гостиницы "Хаят", в котором было указано имя некоего Леонида Борисовича Маевского, тогда как свидетелем в деле Текебаева является Леонид Станиславович Маевский. Паспортные данные тоже не совпадают, - утверждает Токтакунова.

Также другие документально подтвержденные факты, продолжила собеседница редакции, полностью опровергают обвинение.

- По версии следствия 13 мая Текебаев, Чотонов, Маевский, Модин и Маткеримов встречались в этнокомплексе "Супара" около 17 часов вечера. Однако утром того дня Чотонов, возглавлявший МЧС, вылетел в Ош на вертолете. Мы уже получили ответ из "Кыргызаэронавигации", что в момент встречи Чотонов был именно в Оше. Кроме того, сотовый оператор предоставил сведения о том, что Модин 13 мая 2010 года в 17.00 находился в центре Бишкека, а не в "Супаре". А, самое главное, сам хозяин этнокомплекса официально подтверждает, что в тот день Текебаева не было в их заведении, - перечислила факты адвокат.

Вновь открывшимся обстоятельством является также участие в судебном процессе адвоката Эльмиры Чоноевой, которая вопреки воле Текебаева защищала его интересы в зале суда.

- Адвокатура Кыргызстана в прошлом году лишила лицензии Эльмиру Чоноеву на 2 года. Комиссия по этике Адвокатуры Кыргызстана вынесла решение в отношении Эльмиры Чоноевой после нашей жалобы. В решении указано, что адвокат Чоноева не ознакомилась с материалами апелляционной жалобы, и не ходатайствовала о предоставлении ей времени на ознакомление, тем самым действуя против интересов подсудимого. То есть в день приговора Текебаева лишили квалифицированной защиты. Это является нарушением закона, - добавила она.

Напомним, Омурбека Текебаева обвинили в том, что он взял взятку 1 миллионов долларов у российского бизнесмена Леонида Маевского за решение вопроса по сотовому оператору MegaCom.

Первомайский райсуд Бишкека осудил Омурбека Текебаева на 8 лет с конфискацией имущества и запретом занимать должность в течение пяти лет. Дуйшенкула Чотонова также приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества без права занимать госдолжности в течение трех лет. Вторая инстанция оставила это решение в силе, как и Верховный суд КР.