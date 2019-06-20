Двойное убийство в Кара-Балте. Мать и сына изрезали до смерти

В Кара-Балте произошло двойное убийство.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 19 июня примерно в 17:56 часов в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение от 30-летней З.А. по факту ножевого нападения неизвестными лицами в масках, в отношении ее мужа и свекрови в одном из домов, расположенных на территории дачного поселка на окраине города Кара-Балта.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По приезду сотрудниками милиции были обнаружены труп женщины в возрасте примерно 50-55 лет и мужчины в возрасте примерно 25-30 лет с многочисленными ножевыми ранениями.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции были установлены личности погибших, ими оказалась 53-летняя жительница города Кара-Балта М.С. и ее сын 31-летний М.А.

Для раскрытия преступления сразу же из числа наиболее опытных сотрудников ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района создана следственно-оперативная группа, которые проводят все необходимые, как следственные, так и оперативные мероприятия для установления и задержания причастных лиц.

Назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.