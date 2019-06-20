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Жогорку Кенеш избрал в судьи Конституционной палаты Карыбека Дуйшеева

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- Оксана Гут
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Сегодня, 20 июня, на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели вопрос об избрании судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана. Кандидатуру Дуйшеева Карыбека Арстанбековича представил Полномочный представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев.

Парламентарии поддержали претендента, приняв соответствующее постановление.

Присяга нового судьи Конституционной палаты Верховного суда КР состоялась сразу.

Отметим, Карыбеку Дуйшееву 57 лет, уроженец Узгенского района, Ошской области.

Ранее занимал должности: директора Судебного департамента Кыргызской Республики, заведующего отделом судебных органов аппарата президента Кыргызстана, консультанта IDLO по связям с Советом судей КР и Судебным департаментом при ВС КР. Кроме того, участвовал в рабочих группах по судебному реформированию. А в 2015 году был кандидат в депутаты от политической партии "Онугуу-Прогресс".


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URL: https://www.vb.kg/379207
Теги:
Верховный суд, судья, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Конституционная палата
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