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Аскар Айтматов послу Турции: Мне надоело терпеть Ваши гнусности

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Сын писателя Чынгыза Айтматова и экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов обратился с письмом к послу Республики Турция в КР Дженгизу Фырату. При этом написал он его еще 15 мая этого года, однако никакой реакции от главы дипмиссии Турции не так и последовало. Текст письма опубликовало издание Elgezit.kg.

"Послу Республики Турция

в КР Г-ну Дженгизу Фырату

Я, Аскар Айтматов, являюсь кыргызским гражданином, который в течение многих лет вносил вклад в развитие дружественных и братских отношений между Кыргызстаном и Турцией, в продвижение идей единства тюркского мира.

Я считаю Турцию своей второй родиной. У меня много контактов в различных слоях турецкого общества.

Вместе с тем, в последнее время я стал свидетелем странного и нелицеприятного отношения к себе с Вашей стороны.

С момента нашей с Вами последней встречи прошел год. Ровно год назад Вы начали кампанию клеветы и очернительства против меня. Объявив меня членом организации ФЕТО, Вы начали распространять клеветнические утверждения обо мне и препятствовать моим контактам с Турцией и турецкими гражданами.

Приведу один из последних примеров. Во время каждой моей поездки в Анкару я встречался с господином Ялчин Топчу - советником Президента Турции, а также с господином Метин Гюндогду - депутатом парламента.

В апреле этого года они прибыли в Бишкек для участия в неделе турецких фильмов. Однако из-за вашего давления они не смогли со мной встретиться.

Другой пример: в свое время я оказывал помощь в создании Кыргызско-Турецкого университета "Манас".

Университет был основан по инициативе Президента Турции Сулеймана Демиреля, выдающегося государственного деятеля мирового уровня, большого друга Кыргызстана.

Тогда с Демирелем у нас сложились дружеские и доверительные отношения, которые сохранялись вплоть до его кончины.

Я горжусь, что имею отношения к университету "Манас" - этому символу кыргызско-турецкой дружбы и сотрудничества. Как известно, кампус университета носит имя моего отца - Чингиза Айтматова.

На протяжении многих лет меня связывали дружеские отношения с ректором университета г-ном Сабихаттин Балджи.

Я хотел предложить ректору провести в университете в мае месяце мероприятие, посвященное 90-летию Ч. Айтматова. Однако из-за Вашего вмешательства ректор не смог со мной встретиться и нам не удалось организовать предполагаемое мероприятие.

Вы, возможно, не читали произведения покойного Айтматова, не любите его. Это Ваше личное дело. Однако у Вас нет никакого права препятствовать проведению посвященных ему мероприятий. Айтматов является общим духовным наследием тюркского мира. Подобное Ваше поведение недостойно посла Турции.

Целый год я спокойно и терпеливо наблюдал за Вашей неблаговидной деятельностью.

Думал, что новый турецкий посол, не обладая достаточным дипломатическим опытом, пытается таким образом показать себя "героем" в глазах Анкары. Надеялся, что посол наконец придет в себя, поймет необоснованность своих абсурдных и смехотворных предположений в отношении меня и успокоится.

Однако мои ожидания не оправдались. С каждым разом Ваше рвение только росло. Но в конце концов мне надоело терпеть Ваши гнусности. Я решил покончить с толерантным и философским отношением к Вашим выходкам.

В связи с Вашим неблаговидным поведением у меня к Вам есть несколько вопросов.

Почему Вы, невзлюбив меня, ведете себя недостойно звания посла Турции? Вам, наверное, прекрасно известно, что я не являюсь членом ФЕТО. Я никогда не участвовал в деятельности этой организации. Я не делал каких-либо заявлений в пользу ФЕТО.

Наоборот, когда в Турции 15 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота, в интервью турецкому телевидению я сказал, что турецкий народ оказал героическое сопротивление и в самый критический момент взял в свои руки судьбы демократии и будущее своей родины.

Я выразил соболезнование родным и близким героев, отдавших свою жизнь во имя своей страны, и пожелал здоровья и благополучия всем участникам сопротивления и членам их семей.

Или же Вы объявили меня членом ФЕТО из-за того, что моя дочь обучается в школе системы "Сапат"? В таком случае Вы считаете ФЕТО также и обучающихся в этих школах порядка 15 тысяч детей и их родителей.

Тогда Вы рассматриваете как членов ФЕТО и Президента Кыргызской Республики, председателя парламента, премьер-министра, министра образования и многих других должностных лиц, благодаря которым школы "Сапат" продолжают функционировать.

Вы делаете большую ошибку, записывая кыргызских руководителей, должностных лиц, детей и их родителей в члены ФЕТО.

Вы что, пытаетесь таким образом показать, что ФЕТО в Кыргызстане является настолько серьезной и могущественной структурой?

Разве подробные действия не являются пропагандой в пользу ФЕТО, работой по повышению имиджа этой организации?

Зачем Вы, вместо того чтобы приобретать новых друзей Турции, записываете в число ее врагов все больше граждан Кыргызстана, которые знают и любят Вашу страну и ваш народ?

А может быть Вы записали меня в члены ФЕТО после моей первой встречи с Вами?

Я встречался со всеми вновь назначенными и только прибывшими в Бишкек турецкими послами.

Рассказывал о Кыргызстане, о ситуации у нас в стране, делился своим профессиональным опытом, высказывал свои оценки состояния и перспектив развития кыргызско-турецкого сотрудничества, давал необходимые советы.

Подобное отношение я проявил и к Вам. Я был практически первым, кто пригласил Вас на обед, когда Вы прибыли в Бишкек, получив назначение посла.

Во время беседы я по-дружески поделился с Вами своими мыслями по такой злободневной и чувствительной теме, как школы "Сапат". Сказал, что для Кыргызстана закрытие этих школ, как того просит Турция, является очень трудным решением.

Около 90% детей кыргызской элиты получают образование в этих школах. В них, по сравнению с другими средними учебными заведениями страны, качество обучения выше.

То есть, к сожалению, у нас нет серьезной альтернативы этим школам. По этой причине для родителей 15 тысяч учащихся вопрос продолжения функционирования турецких школ является жизненно важным.

Этим своим мнением я делился и с заинтересованными должностными лицами на разных уровнях и в Турции.

Они все выражали мне свою признательность и говорили, что встречи со мной способствует лучшему пониманию ими проблемы школ в Кыргызстане.

Вы же использовали против меня высказанное мной мнение, с которыми я доверительно и по-дружески поделился с Вами.

Вы использовали этот случай для того, чтобы оклеветать меня. Я сожалею, что по-дружески отнесся к Вам. Это была моя ошибка.

В заключении хотел бы сказать следующее: для меня является тяжелым оскорблением то, что Вы объявили меня членом ФЕТО. Увязка меня с ФЕТО является плодом Вашей фантазии.

Я понес моральный ущерб из-за Ваших попыток воспрепятствовать моим контактам с турецкими гражданами и с Турцией. Эти Ваши действия я рассматриваю как диверсию и враждебную деятельность против меня.

Я требую незамедлительного прекращения проводимой Вами против меня кампании по клевете и очернительству.

Я требую, чтобы в 10-дневный срок после получения этого письма Вы прислали мне письменные извинения за свои действия.

В противном случае, с целью прекращения Вашей враждебной деятельности я буду вынужден прибегнуть ко всем законным средствам.

В этом у Вас не должно быть ни малейшего сомнения"


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URL: https://www.vb.kg/379217
Теги:
посольство, Турция, школа, экстремизм, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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