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Омбсудсмен обвинил МСЧ в равнодушии к судьбам людей

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- ВБ
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В Ежегодном докладе Омбудсмена КР за 2018 год сообщалось о необходимости временного выделения гражданке Табалдиевой и членам ее семьи утепленного контейнера, поскольку имеющееся у ее семьи жилое помещение, расположенное в центре Бишкека, в результате действий строительной компании "Ихлас" пришло в абсолютную непригодность, сообщает пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР.

По данным ведомства, недавно гражданка Табалдиева повторно обратилась к Омбудсмену и сообщила, что выделенный МЧС контейнер оказался непригодным даже для простого хранения вещей, не говоря уже о том, чтобы в нем могли жить люди, тем более в осенне-зимний период.

"В частности, во время выпадения осадков с крыши во внутрь затекает вода, в некоторых его частях в ясную погоду проникают ничем не защищенные лучи солнечного света, что также свидетельствует о беспрепятственном попадании в "утепленный МЧС контейнер" холодов и осадков. Естественно, ни о какой пригодности такого "жилья" для круглогодичного проживания в нём и речи быть не может.

Таким образом, рекомендации Акыйкатчы КР о необходимости выделения со стороны МЧС КР для гражданки Табалдиевой и членам ее семьи утепленного контейнера данным министерством выполнены формально и с полным равнодушием к судьбам людей", - сообщили в пресс-службе.


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URL: https://www.vb.kg/379229
Теги:
МЧС, омбудсмен, строительство, Кыргызстан, жилье, Токон Мамытов
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