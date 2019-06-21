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Милиционер с топором готовил обед, а его обвинили в краже

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- Екатерина Улитина
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Социальные сети и некоторые СМИ обвинили милиционера в совершении кражи в кафе. Якобы, милиционер проник в бишкекское заведение и присвоил топор, спрятав его в рукаве кителя. Обвинение подкреплялось видео, на котором был запечатлен момент "кражи".

Дело было на прошлой неделе, в дни, когда столица встречала глав государств, прилетевших для участия в саммите ШОС. Милиционеры в эти дни почти сутками стояли в оцеплении, охраняя безопасность президентов.

- Во время несения службы в усиленном варианте, сотрудники милиции обратились к владельцу одного из кафе, расположенного вдоль трассы, дать им возможность воспользоваться инвентарем для разогрева сухого пайка и топором для рубки дров и сухих веток, на что владелец кафе отреагировал положительно и разрешил милиционеру пройти на хоздвор и там поискать топор, - рассказали в ГУВД Бишкека.

Пройдя во внутренний двор кафе, сотрудник милиции нашел топор, на всякий случай чтобы не распугать посетителей кафе, спрятал его в рукав кителя.

- В этот же день сотрудник внутренних дел вернул владельцу топор в целости и сохранности. В ответ хозяин кафе поблагодарил милиционеров за службу и обеспечение безопасности во время прибытия высоких гостей и также предложил обращаться к нему, если понадобится какая-либо помощь, - подчеркнули в пресс-службе столичной милиции.


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URL: https://www.vb.kg/379237
Теги:
ГУВД, МВД, кража, Кыргызстан
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