Марат Канулькулов назначен заместителем министра юстиции

Канулькулов Марат Эдильевич назначен заместителем министра юстиции Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вчера коллективу центрального аппарата Министерства юстиции Кыргызской Республики нового заместителя министра представил заведующий отделом правовой экспертизы Аппарата Правительства Кыргызской Республики Данияр Эркимбаев.

Справочно: Канулькулов Марат Эдильевич родился 26 мая 1975 года в городе Фрунзе.

В 1996 году с отличием окончил Бишкекскую высшую школу Министерства внутренних дел Кыргызской Республики по специальности "Правоведение", квалификация – юрист.

В 2002 году получил лицензию на право занятия адвокатской деятельностью.