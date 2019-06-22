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Марат Канулькулов назначен заместителем министра юстиции

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Канулькулов Марат Эдильевич назначен заместителем министра юстиции Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вчера коллективу центрального аппарата Министерства юстиции Кыргызской Республики нового заместителя министра представил заведующий отделом правовой экспертизы Аппарата Правительства Кыргызской Республики Данияр Эркимбаев.

Справочно: Канулькулов Марат Эдильевич родился 26 мая 1975 года в городе Фрунзе.

В 1996 году с отличием окончил Бишкекскую высшую школу Министерства внутренних дел Кыргызской Республики по специальности "Правоведение", квалификация – юрист.

В 2002 году получил лицензию на право занятия адвокатской деятельностью.


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URL: https://www.vb.kg/379249
Теги:
Министерство юстиции, назначение, Бишкек, Кыргызстан
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