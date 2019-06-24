ЦОНы в Бишкеке теперь работают с 8 утра и без обеда

В Бишкеке Центры обслуживания населения (ЦОН) будут работать с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы.
"В целях создания наиболее комфортных условий для населения принято решение об изменении графика работы ЦОНов, расположенных в Бишкеке. Теперь ЦОНы по Бишкеку будут работать с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед (раньше с 9 – 18.00, с перерывом на обед)", - говорится в сообщении ГРС.
Такие меры предприняты для сокращения очередей и создания комфортных условий для граждан.
Кроме этого, ведомство напоминает, что в Бишкеке функционируют 4 мини ЦОНа. Они открыты семь дней в неделю с 10:00 до 19:00.
Таким образом, с 8 утра до 19:00 будут работать следующие ЦОНы:
ЦОН -1 ул.Медерова 44/1 пересечение Ж.Пудовкина
(ОПРН Первомайского, Октябрьского районов, ОЗАГСиПУГ
Октябрьского района)
ЦОН -2 ул. Ч.Валиханова 2
(ОПРН, ОЗАГСиПУГ Свердловского, Аламединского районов)
ЦОН -3 бульвар М.Гвардии 4/Боконбаева
(ОПРН и ОЗАГСиПУГ Ленинского района).