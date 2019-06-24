Сотрудница посольства США сбила пешехода. Что говорят в посольстве?

Посольство США в Кыргызстане прокомментировало VB.KG информацию об автонаезде, который совершила водитель на автомобиле с американскими дипномерами.

- Посольство США выражает сочувствие молодому человеку, пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника посольства 18 июня. После аварии сотрудник посольства припарковал автомобиль на обочине дороги и оказал сотрудничество представителям властей на месте происшествия. Представители посольства в тесном сотрудничестве с властями Кыргызстана связались с молодым человеком, чтобы обеспечить его благополучие и решить проблему, - сообщает посольство США в Кыргызстане.

По данным Управления обеспечения дорожной безопасности по городу Бишкек 51-летняя женщина, управляя автомашиной марки "Лексус RX350" с дипломатическими номерами, сбила на пешеходном переходе 22-летнего студента, который переходил дорогу. ДТП произошло 18 июня примерно в 17.30. Пострадавшего молодого человека увезли с травмами в больницу.