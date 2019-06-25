Начался суд по делу о реконструкции Исторического музея и Ипподрома

Сегодня, 25 июня, в Первомайском районном суде Бишкека состоялся первый открытый процесс по делу о реконструкции Исторического музея и Ипподрома.

Его ведет судья Айбек Эрнис уулу. Он заслушал ходатайство адвокатов о том, чтобы отложить заседание по причине нехватки времени для ознакомления с материалами уголовного дела. Как ранее сообщалось, оно насчитывает 37 томов.

Председательствующий удовлетворил просьбу защитников, назначив следующее заседание на 2 июля.

Напомним, уголовное дело по статье коррупция при реконструкции Исторического музея в Бишкеке и Ипподрома для ВИК на Иссык-Куле было возбуждено еще в прошлом году. Обвинения были предъявлены бывшему премьер-министру Сапару Исакову, экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мире Карыбаевой, экс-замглавы Госстроя Алмазбеку Абдыкарову, бывшему главе департамента жилищно-гражданского строительства Шайбеку Атамбекову, его заместителю Улукбеку Матисакову, а также одному из учредителей ОсОО СМУ-3 Айдарбеку Мендееву. Позже дело по четверым последним фигурантам было выделено в отдельное производство. Сообщалось, что они сотрудничают со следствием.

Следствие завершено в мае этого года и передано в Первомайский районный суд Бишкека.

Ущерб, который понесло государство, по версии следствия, составляет более 240 млн сомов.