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Начался суд по делу о реконструкции Исторического музея и Ипподрома

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- Оксана Гут
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Сегодня, 25 июня, в Первомайском районном суде Бишкека состоялся первый открытый процесс по делу о реконструкции Исторического музея и Ипподрома.

Его ведет судья Айбек Эрнис уулу. Он заслушал ходатайство адвокатов о том, чтобы отложить заседание по причине нехватки времени для ознакомления с материалами уголовного дела. Как ранее сообщалось, оно насчитывает 37 томов.

Председательствующий удовлетворил просьбу защитников, назначив следующее заседание на 2 июля.

Напомним, уголовное дело по статье коррупция при реконструкции Исторического музея в Бишкеке и Ипподрома для ВИК на Иссык-Куле было возбуждено еще в прошлом году. Обвинения были предъявлены бывшему премьер-министру Сапару Исакову, экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мире Карыбаевой, экс-замглавы Госстроя Алмазбеку Абдыкарову, бывшему главе департамента жилищно-гражданского строительства Шайбеку Атамбекову, его заместителю Улукбеку Матисакову, а также одному из учредителей ОсОО СМУ-3 Айдарбеку Мендееву. Позже дело по четверым последним фигурантам было выделено в отдельное производство. Сообщалось, что они сотрудничают со следствием.

Следствие завершено в мае этого года и передано в Первомайский районный суд Бишкека.

Ущерб, который понесло государство, по версии следствия, составляет более 240 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/379306
Теги:
коррупция, музей, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, ипподром, Мира Карыбаева, Сапар Исаков
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