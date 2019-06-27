Первый форум поставщиков услуг недропользователям прошел в Бишкеке

Около 40 профильных компаний и организаций поучаствовали в первом Форуме для поставщиков товаров и услуг в горнодобывающей отрасли КР, проходившем сегодня, 27 июня, в Бишкеке.

На форуме-выставке, организованном Международным деловым советом (МДС), поставщики товаров и услуг представили свою продукцию, познакомились с руководителями отделов снабжения, узнали о правилах проведения тендеров и закупок, провели переговоры для достижения предварительных договоренностей с представителями закупающих компаний в недропользовании.

По словам исполнительного директора МДС Аскара Сыдыкова уникальный формат форума – а он проходил в атмосфере свободного общения - был выбран не случайно. Организаторы хотели, чтобы участники рынка горнодобывающей промышленности Кыргызстана смогли встретиться лицом к лицу.

"К нам часто обращаются поставщики товаров и услуг в различных секторах экономики, особенно в недропользовании, с просьбой познакомить с местными закупщиками, чтобы повысить уровень именно местных закупок. Поэтому решили сделать это в новой форме, собрать всех вместе - и поставщиков, и покупателей, и постараться создать неформальную атмосферу, чтобы они в течение дня наладили контакты, построили планы на будущее и, может быть, заключили какие-то соглашения", - рассказал о целях форума исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Локомотив отечественной экономики и горнодобывающей промышленности республики "Кумтор Голд Компании" поддержал идею МДС проведения форума. Компания наряду с другими разработчиками приняла участие в этом бизнес-событии.

"Кумтор голд компании" все больше техники и запасных частей покупает и ремонтирует именно на местных предприятиях. В общей сложности на местные закупки ежегодно мы тратим не менее 300 миллионов долларов. И эта сумма растет. Такие мероприятия, как этот форум, выгодны для нас – они дают возможность низучить, какие предложения есть на рынке. Это хорошая площадка, чтобы познакомиться. Кроме того, здесь представлены и другие организации, которые есть на рынке. Это позволяет компаниям-поставщикам выйти напрямую на возможных партнеров и наладить контакты", - рассказал президент крупнейшего предприятия страны Дэниел Дежарден.

Он подчеркнул, что компания заинтересована в том, чтобы местный рынок поставщиков товаров и услуг рос как количественно, так и качественно.

В будущем МДС планирует провести подобные форумы и для других отраслей промышленности, чтобы создать надежную площадку для сотрудничества между поставщиками и покупателями во всех сферах бизнеса. Организаторы уверены, что это позволит стимулировать местные закупки в Кыргызстане, продемонстрировать прозрачность процедур снабжения и построить постоянный диалог между всеми сторонами.