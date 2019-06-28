В Бишкеке водитель сбил пешехода, отвез его в больницу и скрылся

В Бишкеке ночью произошел смертельный автонаезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

28 июня примерно в 04:30 часов неустановленный водитель на неустановленной автомашине доставил в больницу (БНИЦТО МЗ КР) неизвестного мужчину азиатской национальности в возрасте 40-45 лет, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В результате ДТП от полученных травм несовместимых с жизнью пешеход скончался.

Сотрудниками отдела розыска УОБДД по ГУВД города Бишкек при проведении оперативно- розыскных мероприятий по горячим следам примерно в 07:00 часов была обнаружена автомашина марки "ВАЗ 21074" на территории Сокулукского района. После был установлен и задержан 31-летний водитель А.Э.

Автомашина водворена на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД Бишкека.