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В селе Кой-Таш ищут 25-летнего парня, которого унесло течением

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- Оксана Гут
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Второй день в селе Кой-Таш продолжаются поиски 25-летнего Султана, которого унесло течением.

Как сообщают его родственники в соцсетях, молодой человек рубил деревья, поскользнулся и упал в реку Аламедин. Он единственный сын в семье, его молодая жена беременна и просит помочь с поисками.

Добровольцы прочесывают расстояние от места падения до водохранилища Кок-Жар.

Также, как сообщает пресс-служба МЧС КР, вчера на поиски вышли 29 спасателей. В 19:15 поиски были временно приостановлены, сегодня они продолжатся.


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URL: https://www.vb.kg/379452
Теги:
МЧС, розыск, утопленник, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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