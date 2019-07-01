В селе Кой-Таш ищут 25-летнего парня, которого унесло течением

Второй день в селе Кой-Таш продолжаются поиски 25-летнего Султана, которого унесло течением.

Как сообщают его родственники в соцсетях, молодой человек рубил деревья, поскользнулся и упал в реку Аламедин. Он единственный сын в семье, его молодая жена беременна и просит помочь с поисками.

Добровольцы прочесывают расстояние от места падения до водохранилища Кок-Жар.

Также, как сообщает пресс-служба МЧС КР, вчера на поиски вышли 29 спасателей. В 19:15 поиски были временно приостановлены, сегодня они продолжатся.