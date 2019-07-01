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В Конституционной палате переизбрали председателя

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- ВБ
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В связи с истечением срока полномочий руководства Конституционной палаты 30 июня текущего года в соответствии с требованиями конституционного Закона Кыргызской Республики "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики" собранием судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики избран новый руководящий состав:

- председателем – Дуйшеев Карыбек Арстанбекович;

- заместителем – Осконбаев Эмиль Жолдошевич;

- судьей-секретарем – Бобукеева Меергуль Рыскулбековна.

Напомним, что руководство Конституционной палаты согласно положениям вышеуказанного конституционного Закона избираются на три года


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URL: https://www.vb.kg/379461
Теги:
кадры, назначение, Кыргызстан, Конституционная палата
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