В Конституционной палате переизбрали председателя

В связи с истечением срока полномочий руководства Конституционной палаты 30 июня текущего года в соответствии с требованиями конституционного Закона Кыргызской Республики "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики" собранием судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики избран новый руководящий состав:

- председателем – Дуйшеев Карыбек Арстанбекович;

- заместителем – Осконбаев Эмиль Жолдошевич;

- судьей-секретарем – Бобукеева Меергуль Рыскулбековна.

Напомним, что руководство Конституционной палаты согласно положениям вышеуказанного конституционного Закона избираются на три года