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Дети Текебаева провели свое расследование

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Дети лидера "Ата Мекен" Омурбека Текебаева Ай-Данэк и Амантур обратились с видеообращением к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову, в котором представили свои доказательства невиновности своего отца.

Самое интересное, что дети политика провели собственное расследование, согласно которому выходит, что Текебаев, Модин, Маевский никак не могли встретиться 13 мая 2010 года.

- В тот день они якобы встретились с моим отцом в ресторане Супара. На основании этих лживых фотографий моего отца незаконно осудили. Этой встречи никак не могло быть, так как Модин в это время был в центре города, что подтверждается данными сотовой компании, - заявила Ай-Данэк Текебаева.

Амантур Текебаев представил приложение Netmonitor, которое, по его словам, также опровергает слова Модина и Маевского.


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URL: https://www.vb.kg/379497
Теги:
Ата Мекен, Верховный суд, дети, суд, Кыргызстан, арестован депутат, Омурбек Текебаев
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