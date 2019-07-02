Дети Текебаева провели свое расследование

Дети лидера "Ата Мекен" Омурбека Текебаева Ай-Данэк и Амантур обратились с видеообращением к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову, в котором представили свои доказательства невиновности своего отца.

Самое интересное, что дети политика провели собственное расследование, согласно которому выходит, что Текебаев, Модин, Маевский никак не могли встретиться 13 мая 2010 года.

- В тот день они якобы встретились с моим отцом в ресторане Супара. На основании этих лживых фотографий моего отца незаконно осудили. Этой встречи никак не могло быть, так как Модин в это время был в центре города, что подтверждается данными сотовой компании, - заявила Ай-Данэк Текебаева.

Амантур Текебаев представил приложение Netmonitor, которое, по его словам, также опровергает слова Модина и Маевского.