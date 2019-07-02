Мэр Оша поручил провести разъяснительную работу с метельщицами

Сегодня, 2 июля, с раннего утра мэр Оша Таалайбек Сарыбашов провел утреннюю пешую проверку состояния улицы Курманжан-Датка. Вместе с градоначальником в рейде участвовали вице-мэры, руководители соответствующих коммунальных служб и МТУ, которым на месте давались соответствующие поручения. В частности, отдельные поручения давались по вопросу проведения на должном уровне очистки арычных сетей, работам по строительству тротуаров и демонтажу устаревших и портящих облик города рекламных конструкций и баннеров. Об этом сообщает пресс-служба южной столицы.

"По центральным улицам недостаточно хорошо производится работа по очистке арычных сетей. Срочно возьмите этот вопрос на контроль. Владельцам объектов, установленных на тротуарах, выдайте соответствующие предупреждения, их необходимо демонтировать. Особое внимание уделить работам по санитарной очистке. Данную улицу проверю повторно на предмет исполнения поручений на должном уровне. Город должен быть похож на город, наша задача развивать и делать его лучше, удобнее для горожан. Кроме того, необходимо усилить разъяснительную работу с предпринимателями. Им также необходимо заботиться о чистоте и благоустройстве возле своих объектов. некоторые даже цветы возле себя не могут посадить!", - отметил мэр.

Помимо этого, градоначальник поручил руководителю СМП "Ош-Тазалык" провести разъяснительную работу с метельщицами.

"Метельщицам необходимо более тщательно производить работу по утренней санитарной очистке вверенной им территории. Ответственность и четкая работа будут только приветствоваться", - добавил Сарыбашов.