Жээнбеков: Пока реформа не будет доведена до конца, я не дам вам покоя

"Мы взяли обязательство перед обществом по построению справедливой и прозрачной судебно-правовой системы", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 июля, на совещании по вопросам судебно-правовой реформы в стране.

На совещании обсуждены вопросы цифровизации досудебного и судебного производства, внедрения института "следственного судьи", института "пробации", текущего состояния Единого реестра преступлений и проступков, Единого реестра нарушений и др.

Как отметил Глава государства, проведение судебно-правовой реформы было вызвано тем, что вопросы искоренения коррупционных проявлений не были решены и по сей день. Он обозначил проблемы и подчеркнул необходимость активизации мер по ускорению хода проводимой реформы.

"Правоприменители не переходят на новый формат работы и опасаясь допущения ошибок, не используют нововведения. Отдельные ответственные лица до сегодняшнего дня не понимают концепции реформы, своевременно не смогли довести ее до подчиненных. К сожалению, некоторые руководители правоохранительных органов сами до конца не понимают ее основные направления", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он обратил внимание на опасения общественности, что внедрение судебно-правовой реформы в стране может остаться лишь на бумаге.

"В прошлом году в декабре вы все отчитывались, что запланированные мероприятия будут завершены в срок, а проведение всех тендеров, оснащение оборудованием на местах, внедрение ЕРПП и ЕРН, обеспечение интернет-связью будет осуществлено вовремя. Но работа по реестрам, цифровизации, техническому обеспечению и тендерам хромает", - отметил Президент.

Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул, что не завершена работа по устранению коллизий в новом законодательстве.

"Мне известно, что отдельные лица через законодательные инициативы пытаются вернуть старую практику. Мы не должны допустить этого", - сказал он.

Президент отметил важность обеспечения своевременного финансирования всех организационных мероприятий, эффективного использования выделяемых средств, четкого планирования на ближайшую перспективу.

"Есть случаи задержки финансирования, отсутствует план-мероприятий по реформе. Но если брать в общем, то реальных проблем не так много. Для их решения нужны дополнительные усилия, принципиальных препятствий нет. Но вы не думайте, что обойдетесь только отчетами. Пока эта реформа не будет доведена до конца, пока граждане на себе не почувствуют ее результатов - я не дам вам покоя. Реформа крайне важна для страны", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

На совещании члены экспертной рабочей группы Гульмира Маматкеримова, Лейла Сыдыкова, Тахмина Ашуралиева, Богатырь Сапарбаев представили информацию об итогах мониторинга деятельности задействованных государственных органов на местах по исполнению мероприятий судебно-правовой реформы за первое полугодие 2019 года.

Ими в частности, отмечались недоработки в следующем: ослабление организационных мер со стороны государственных органов, включая обучение правоприменителей и руководителей государственных органов, закупки некачественного оборудования по спецификации ГКИТиС (компьютеров, видеокамер для кабинетов следователей), низкие темпы создания системы пробации, необходимость привлечения помощи со стороны доноров на мероприятия судебно-правовой реформы.

С информацией по курируемым направлениям выступили председатель Верховного суда Гульбара Калиева, генеральный прокурор Откурбек Жамшитов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, председатель ГСБЭП Бакир Таиров, председатель ГСИН Мелис Турганбаев и председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

По итогам совещания, задействованным государственным структурам даны соответствующие протокольные рекомендации и поручения по ускорению хода судебно-правовой реформы в стране.

Также Президент Сооронбай Жээнбеков поручил Правительству КР в оперативном порядке разработать дорожную карту и обеспечить ее дальнейшее исполнение.

Следующее аналогичное совещание, по поручению Президента, планируется провести в октябре 2019 года.

Напомним, с 1 января 2019 года в силу вступили новые 5 кодексов и 2 закона, предусматривающие внедрение новых институтов, цифровизацию следственного кабинета и залов судебных заседаний и др.

В этой связи, по инициативе Президента Сооронбая Жээнбекова в целях мониторинга эффективного проведения мероприятий судебно-правовой реформы, была создана и действует специальная экспертная рабочая группа.