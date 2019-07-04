Золото, черный титан, кожа аллигатора - Caviar создал коллекцию Nur-Sultan

Российский люксовый бренд Caviar создал лимитированную коллекцию Nur-Sultan в честь нового названия столицы Казахстана, состоящую из часов с турбийоном, золотых iPhone XS, Samsung S10 и кнопочного Царь-телефона. Об этом сообщает ООО "Корпорация Люкс Трэйдинг".

Коллекция выполнена с использованием эксклюзивных материалов: золото 999 пробы, черного титана и натуральной кожи аллигатора. Центральным элементом является герб Казахстана, располагающийся на фоне из национальных казахских узоров.

Учитывая сложность и эксклюзивность новинок, все позиции коллекции выйдут в строго ограниченном количестве - 99 экземпляров.

Стоимость моделей коллекции начинается от 1 400 000 тенге, примерно 253 тысячи сомов.

Caviar знаменит на весь мир своим разнообразием уникальных девайсов, каждый из которых стал ярким событием в мире digital-роскоши: iPhone Tesla, заряжающийся от источника света, iPhone Grand Complications Skeleton, соединяющий в себе современный смартфон и швейцарские часы, уникальный кнопочный Tsar-телефон, ставший достойной заменой Vertu и многое другое.