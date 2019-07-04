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Золото, черный титан, кожа аллигатора - Caviar создал коллекцию Nur-Sultan

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- Оксана Гут
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Российский люксовый бренд Caviar создал лимитированную коллекцию Nur-Sultan в честь нового названия столицы Казахстана, состоящую из часов с турбийоном, золотых iPhone XS, Samsung S10 и кнопочного Царь-телефона. Об этом сообщает ООО "Корпорация Люкс Трэйдинг".

Коллекция выполнена с использованием эксклюзивных материалов: золото 999 пробы, черного титана и натуральной кожи аллигатора. Центральным элементом является герб Казахстана, располагающийся на фоне из национальных казахских узоров.

Учитывая сложность и эксклюзивность новинок, все позиции коллекции выйдут в строго ограниченном количестве - 99 экземпляров.

Стоимость моделей коллекции начинается от 1 400 000 тенге, примерно 253 тысячи сомов.

Caviar знаменит на весь мир своим разнообразием уникальных девайсов, каждый из которых стал ярким событием в мире digital-роскоши: iPhone Tesla, заряжающийся от источника света, iPhone Grand Complications Skeleton, соединяющий в себе современный смартфон и швейцарские часы, уникальный кнопочный Tsar-телефон, ставший достойной заменой Vertu и многое другое.


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URL: https://www.vb.kg/379568
Теги:
бизнес, Казахстан, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Нурсултан Назарбаев
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