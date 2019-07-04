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Гимн Кыргызстана в Гааге. Посол КР вручил верительные грамоты королю Нидерл

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- Екатерина Улитина
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Накануне, 3 июля, в состоялась церемония вручения верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Бельгии Муктар Джумалиев королю Нидерландов Виллему Александру.

Церемония проходила в Гааге, где расположена резиденция голландских королей. На площадке перед дворцом оркестр исполнил гимны Кыргызстана и Нидерландов. Муктар Джумалиев пришел на церемонию в национальной одежде: на нем был ак-калпак и пиджак стилизованный под чапан.

Муктар Джумалиев представляет интересы Кыргызстана в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Франции. Он уже вручил верительные грамоты королю Бельгии Филиппу. Тогда кыргызский дипломат также был облачен в национальную одежду.


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URL: https://www.vb.kg/379583
Теги:
МИД, Нидерланды, посольство, Кыргызстан
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