Гимн Кыргызстана в Гааге. Посол КР вручил верительные грамоты королю Нидерл

Накануне, 3 июля, в состоялась церемония вручения верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Бельгии Муктар Джумалиев королю Нидерландов Виллему Александру.

Церемония проходила в Гааге, где расположена резиденция голландских королей. На площадке перед дворцом оркестр исполнил гимны Кыргызстана и Нидерландов. Муктар Джумалиев пришел на церемонию в национальной одежде: на нем был ак-калпак и пиджак стилизованный под чапан.

Муктар Джумалиев представляет интересы Кыргызстана в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Франции. Он уже вручил верительные грамоты королю Бельгии Филиппу. Тогда кыргызский дипломат также был облачен в национальную одежду.