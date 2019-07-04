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Кто из депутатов начал процесс лишения неприкосновенности Атамбаева

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- Екатерина Улитина
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В социальные сети выложили документ, в котором депутаты якобы обращаются к спикеру ЖК Дастану Джумабекову с просьбой создать комиссию и рассмотреть возможную причастность к преступлениям экс-президента Алмазбека Атамбаева. Именно этот документ стал отправной точкой для лишения Атамбаева неприкосновенности.

В пресс-службе Жогорку Кенеша VB.KG не смогли подтвердить подлинность документа, как и опровергнуть ее.

Известно, что этот документ действительно существовал, но кто именно подписался под ним не разглашалось.

Попавшие в сеть документы если и являются настоящими, то очевидно, опубликованы не полностью. Во-первых, список слишком короткий - всего 32 фамилии, тогда как депутаты говорили, что под обращением подписались не менее 40 народных избранников. Кроме того, практически все фамилии в списке принадлежат депутатам из фракций "Ата-Мекен", "Бир-Бол", "Республика-Ата-Журт" и "Онугуу-Прогресс". Представителей СДПК почти нет. Их всего трое: Аида Касымалиева, Омурбек Бакиров и Ильхом Маннанов.


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URL: https://www.vb.kg/379608
Теги:
Алмазбек Атамбаев, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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