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Загранпаспорта для детей будут выдавать быстрее

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- Екатерина Улитина
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Общегражданские паспорта для детей теперь будут выдавать быстрее. Срок изготовления сокращен с 18 до 10 дней. Информация об этом опубликована на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 28 июня. Оно вступило в силу 5 июля 2019 года.

Поправки внесены в постановление Правительства "Об утверждении Инструкции о порядке приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения идентификационной карты - паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года" и в в Инструкции о порядке приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения идентификационной карты.

Таким образом общегражданские паспорта для детей до 16 лет будут изготавливать в течение 10 дней.


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URL: https://www.vb.kg/379678
Теги:
дети, паспорт, правительство, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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