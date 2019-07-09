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Сын депутата ЖК фигурирует в деле о смертельном ДТП на Иссык-Куле

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- Екатерина Улитина
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Сын депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева Темирлан Токобеков фигурирует в деле о ДТП со смертельным исходом, которое произошло 7 июля в Иссык-Кульской области. Об этом VB.KG сообщили родственники участников аварии, которые находились в легковушке.

Напомним, страшная авария произошла под утро 7 июля в селе Бактуу-Долоноту, расположенного близ курортного города Чолпон-Ата. Внедорожник БМВ Х7 столкнулся с Лексусом. В результате столкновения погибли три молодых человека, находящихся в салоне Лексуса. По предварительной информации, авария могла произойти из-за того, что легковушка превысила скоростной режим.

Информацию о причастности Темирлана Токобекова к ДТП подтвердили не только родственники, но и другие источники. Именно он является владельцем внедорожника. Однако, в момент аварии за рулем, якобы, находился другой человек.

В УВД Иссык-Кульской области VB.KG рассказали, что за рулем BMW был 24-летний житель Чуйской области Х.Э. Сейчас проводятся необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств аварии, ведется расследование.

Темирлан Токобеков родился 6 мая 1994 года, является сыном депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. Темирлан Токобеков занимается бизнесом, кроме того с 2016 года является депутатом Бишкекского городского кенеша от партии "Республика-Ата-Журт". Его родной брат - Атабек - женат на дочери Сооронбая Жээнбекова. По данным СМИ, в 2017 году Темирлана Токобекова оштрафовали на 2 тысячи сомов за тонировку автомобиля. Тогда он ездил на "Мерседесе".


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URL: https://www.vb.kg/379699
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Алиярбек Абжалиев, Кыргызстан, авария
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Комментарии
Белек
09.07.2019, 11:44

как могла леговушка превысить скорость, если она разворачивалась? может это Х7 превысил скорость?

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