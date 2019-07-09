Близ Кара-Балты под колесами автомашины погиб 11-летний мальчик

Сегодня, 9 июля, примерно в 9.00 часов в селе Новониколаевка близ Кара-Балты произошел смертельный автонаезд на 11-летнего мальчика. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

ДТП произошло на 59-м километре дороги Бишкек - Чалдовар. Водитель 1997 г.р. за рулем автомашины Honda Fit, двигаясь с востока на запад, совершил наезд на ребенка 2008 г.р. Мальчик от полученных травм скончался на месте, не приходя в сознание, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, несовершеннолетний выбежал на проезжую часть, но подтвердить или опровергнуть эту версию сможет лишь экспертиза.

В настоящее время проводятся все необходимые досудебные мероприятия.

Водитель с места происшествия не скрывался, его автомобиль водворен на штрафстоянку.

Материалы дела переданы в следственный отдел ОВД Жайыльского района.