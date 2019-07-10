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Укубаев: Все фракции поддержали соглашение по модернизации ТЭЦ

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- ВБ
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Сегодня, 10 июля, в Свердловском районном суде продолжается судебный процесс по делу о модернизации ТЭЦ. В ходе заседания был допрошен бывший руководитель отдела внешних связей ОАО "Электрические станции" Маматмуса Укубаев. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

По данным партии, экс-премьер-министр КР Сапар Исаков поинтересовался у специалиста, какие парламентские фракции одобрили соглашение с китайским банком "Эксимбанк" о выделении средств на модернизацию ТЭЦ, и почему другие госорганы были вовлечены в процесс переговоров. Укубаев ответил, что все парламентские фракции одобрили данное соглашение.

"Это был очень крупный проект. Кредит от "Эксимбанка" мы могли получить только при правительственной гарантии. В то время компания TBEA была самой приемлемой. Все парламентские фракции поддержали данный проект, но были и депутаты, которые лоббировали российскую компанию CMEC", - заявил он.

Кроме того, Укубаев добавил, что несколько раз китайская сторона присылала ноту, что подрядчиком при заключении соглашения должна быть компания TBEA.


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URL: https://www.vb.kg/379757
Теги:
Китай, суд, Бишкек, Кыргызстан, авария, Сапар Исаков, ТЭЦ
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