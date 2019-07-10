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Когда водители дождутся новых водительских удостоверений?

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- Екатерина Улитина
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ГРС перенесли сроки приема заявок для участия в тендере на закупку бланков для водительских удостоверений. Информацию подтвердили в Государственной регистрационной службы (ГРС).

Вскрытие тендерных заявок должно было состоятся вчера, 9 июля. Однако, в последний момент прием заявок продлили еще на месяц - до 9 августа.

Вероятной причиной промедления стала жалоба компании Atlas International GmbH. Свои недовольства условиями конкурса представители фирмы направили в департамент государственных закупок. Именно эта компания до недавнего времени печатала бланки для водительских удостоверений кыргызстанцев.

У иностранцев две претензии к условиям конкурса:

1. ГРС не объявила марку и модель оборудования по персонализации.

Здесь надо отметить, что ГРС закупает лишь бланки, а персональные данные граждан печатает на своем оборудовании госпредприятие. В "Атлас групп" уверены, что не все типы поликарбоната совместимы с лазерными головками принтеров. При этом последние годы компания сотрудничала с госструктурами в сфере изготовления документов, и вполне могла узнать каким оборудованием они располагают.

2. Условия тендера сужают круг участников, так как составлены таким образом, что иностранная компания должна найти партнера в Кыргызстане, который будет оплачивать налоги, хранить и поставлять бланки.

Жалоба "Атлас групп" была принята к рассмотрению 4 июля. Однако, в ГРС VB.KG рассказали другую причину переноса вскрытия тендерных заявок.

- Одна из компаний, которая собирается принять участие в тендере, обратилась с просьбой в Межведомственную комиссию. Они не успели собрать необходимые документы и просили продлить срок приема заявок. Просьба была рассмотрена и удовлетворена. Но я подчеркиваю, что тендер не отменили, он обязательно состоится, - прокомментировали в пресс-службе ГРС.

Тем временем, у ГРС истек срок договора с "Атлас групп" и в стране заканчиваются бланки для водительских удостоверений. Сейчас водители могут получить лишь временные права.

Ранее, в Государственной регистрационной службе сообщали, что надеются, что водительские удостоверения нового образца будут стоить существенно дешевле. Прежние иностранные партнеры установили цену в евро и просили по 12 евро за бланк (более 900 сомов), новые бланки надеются покупать в среднем по 150 сомов.

Ожидается, что новые водительские удостоверения начнут выдавать в октябре 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/379758
Теги:
госзакупки, тендер, Кыргызстан, водительское удостоверение, ГРС
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