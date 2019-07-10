В КР задержали браконьера. Ему грозит штраф 200 тысяч сомов

Сотрудники Нарынского районного Департамента сохранения биоразнообразии и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) задержали браконьера, который незаконно вел охоту на козерога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГАООС и ЛХ, задержанным оказался местный житель села Эмгекчил Д. Б. Браконьера поймали при разделывании туш незаконно добытых 2 козерогов. У него также было изъято оружие.

"Согласно правилам охоты, на территории Кыргызстана, охота на козерога разрешена со второй субботы августа по первое воскресенье декабря текущего года.

Незаконная охота на козерога проводилась в участке Көк Торпок в окрестности айылного округа Мин Булак Нарынского района Нарынской области. Нарушитель имел при себе огнестрельное оружие марки ИЖ-17, 32 калибра с патронами, 2 отстрелянных козерога.

По данному факту сотрудники ГАООС и ЛХ составили протокол о взыскании иска от нарушителя природоохранного законодательства КР. Материалы с вещественными доказательствами переданы в Нарынский РОВД, в последующем дело передадут в суд для взыскания штрафа в пользу государства согласно нормам нового Кодекса о проступках. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.

Согласно постановлением правительства КР от 18.08.2017 года, а также нормам Кодекса о нарушениях и о проступках, вступивших в силу с 1 января 2019 года, с браконьера будет взыскан иск за каждого козерога по 100 тыс. сомов в пользу государства. Общая сумма иска за не законный отстрел 2 голов козерога составит 200 тыс. сомов", - говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что если нанесенный ущерб превышает 10 тыс. сомов, то в этом случае к нарушителям применяется не Кодекс о нарушениях, а Кодекс о проступках.

Согласно установленных настоящим Кодексом КР статьи 192 (нарушения правил охоты), статьи 195 (нарушения правил рыболовства) и статьи 27 (штраф) установлены следующие административное взыскание за нанесение ущерба объектам животного и растительного мира и за нарушение природоохранного законодательства:

• штраф 1 категории: для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей;

• штраф 2 категории: для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических лиц - 130 расчетных показателей;

• штраф 3 категории: для физических лиц - 55 расчетных показателей, для юридических лиц - 170 расчетных показателей;

• штраф 4 категории: для физических лиц - 75 расчетных показателей, для юридических лиц - 230 расчетных показателей;

• штраф 5 категории: для физических лиц - 100 расчетных показателей, для юридических лиц - 280 расчетных показателей;

• штраф 6 категории: для физических лиц - 125 расчетных показателей, для юридических лиц - 350 расчетных показателей;

• штраф 7 категории: для физических лиц - 150 расчетных показателей, для юридических лиц - 450 расчетных показателей;

• штраф 8 категории: для физических лиц - 175 расчетных показателей, для юридических лиц - 550 расчетных показателей.

Также, с 2017 года согласно постановлению Правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

• За незаконное пользование марала, архара, медведя- 1 000 000 сомов;

• За незаконное пользование снежного барса- 1 500 000 сомов;

• За незаконное пользование козерога- 100 000 сомов;

• За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула- 50 000 сомов.

Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.