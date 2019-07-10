Видеозапись из кафе: Темирлан Токобеков накануне ДТП

По поводу смертельного ДТП с участием сына депутата Алиярбека Абжалиева Темирлана Токобекова ранее милиция сообщала, что он сидел на пассажирском сидении. За рулем же находился его друг.

В качестве доказательства этой версии следствие сообщало, что располагает записями видеонаблюдения, которые подтверждают их версию.

В распоряжении редакции VB.KG оказалась видеозапись из кафе, где Токобеков и его друг находились накануне ДТП.

Записи видеонаблюдения предоставило редакции РОВД Иссык-Кульского района.

Голос за кадром, администратор кафе, показывая на Токобекова, утверждает, что пил только он.

- Его же друг в зеленом пил только воду, - сказала она.

Также на кадрах видно, как сам депутат горкенеша Токобеков и еще его один друг садятся на пассажирские сидения. На обоих белые футболки. Парень же в зеленом садится за руль.

Напомним, авария произошла около 4.30 утра 7 июля вблизи города Чолпон-Аты. В результате столкновения автомобилей "БМВ Х7" и "Лексус ЕS330", погибли четыре человека, находящихся в салоне Лексуса.

Внедорожник БМВ принадлежит депутату городского кенеша Темирлану Токобекову, который является сыном депутата ЖК Алиярбека Абжалиева. По данным следствия, в момент совершения ДТП владелец автомобиля сидел на пассажирском сидении.