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В Бишкеке маршрутка столкнулась с легковым авто

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- Оксана Гут
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В Бишкеке маршрутка столкнулась с легковым авто. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

"10 июля примерно в 7:30 часов 39-летний водитель А.К., управляя автомашиной марки "Мерседес Бенц", двигался по улице Тоголок Молдо в северном направлении и на пересечении с улицей Щербакова совершил столкновение с автомашиной марки "Мазда". Водитель последней 23-летний О.Д., как отмечается, двигался по улице Щербакова в западном направлении и совершал левый поворот на улицу Т.Молдо", - говорится в сообщении милиции.

В результате ДТП водитель и пассажиры "Мерседес Бенца" обратились в больницу.

Обе машины водворены на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.

Как ранее сообщали в Центре экстренной медицины, всего пострадали 12 человек.


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URL: https://www.vb.kg/379778
Теги:
ДТП, маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, больница
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